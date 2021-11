Fiorentina, Italiano: "Sono arrabbiato, meritavamo un punto"

06-11-2021 21:40

Al termine di Juventus-Fiorentina 1-0, il tecnico dei viola Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Non sembra, ma sono arrabbiato. In 11 contro 11 sarebbe finita diversamente, avremmo evitato il forcing finale della Juve. Avevamo in pugno la partita, è chiaro che poi in 10 siamo stati costretti alle barricate, mancava poco per portare a casa un punto meritatissimo”.

Italiano resta entusiasta della gara dei suoi: “Grande personalità, bravissimi tutti, abbiamo fatto tirare poco in porta la Juventus e creato delle situazioni in attacco. Subire così poco con la Juve è un grande merito. L’espulsione di Milenkovic? Se dobbiamo spendere il secondo giallo dobbiamo spenderlo in situazioni molto più pericolose”.

La Fiorentina non riesce però a fare punti con le grandi: “Questo ci amareggia molto, dobbiamo lavorare e migliorare. Anche essere più furbi e capire che se certe partite non puoi vincerle non devi nemmeno perderle”, ha chiosato Italiano.

