Fiorentina-Juventus: i convocati di Pirlo

Nessuna sorpresa nell’elenco dei convocati diramato da Pirlo per Fiorentina-Juventus, gara in programma domenica pomeriggio all’Artemio Franchi. Sono due infatti gli assenti nelle file bianconere.

Non hanno recuperato dai rispettivi problemi muscolari Merih Demiral e il grande ex Federico Chiesa, che così deve rimandare il ritorno in quello che è stato per anni il suo stadio.

Regolarmente convocato invece Danilo, non al meglio a causa di una botta ricevuta contro il Parma. Per il resto Pirlo potrà contare sull’intera rosa: in difesa quindi giocherà Chiellini con uno tra Bonucci e De Ligt.

In attacco sicuro del posto Cristiano Ronaldo, accanto a lui è aperto il ballottaggio tra Alvaro Morata e Paulo Dybala.

OMNISPORT | 24-04-2021 18:35