Fiorentina, l'orgoglio del presidente Commisso

Fatti i complimenti a ragazzi e staff tecnico, stuzzica Madama: "Non so dove arriveremo, ma non avremo altri fallimenti, nè faremo la fine della Juventus".

27-04-2023 23:33

Rocco Commisso conquista la prima finale da presidente in un Franchi colmo d’affetto per i suoi beniamini: “Coreografia spettacolare, ho fatto i complimenti a Italiano per la prima finale; sta facendo un grandissimo lavoro, quando era criticato gli sono sempre stato vicino. I ragazzi si devono concentrare su domenica, penseremo poi alla finale: tornerò a Firenze per la Conference, speriamo che il Signore ci aiuti: io non faccio nulla, porto solo i soldi dall’America. I ricavi sono un grande problema per noi, non so dove possiamo arrivare, ma so anche ci non ci saranno altri fallimenti; non vogliamo fare la fine della Juventus, i loro problemi sono cominciati con l’acquisto di Ronaldo”.