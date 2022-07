Fiorentina: Lo Celso nuovo obiettivo

18-07-2022 10:19

Prende sempre più forma la nuova Fiorentina di mister Italiano.

Dopo aver chiuso l’acquisto di Jovic in attacco, adesso il club viola si concentra sul centrocampo, dove serve un profilo che possa sostituire Torreira, non riscattato e tornato all’Arsenal.

Il nome più gettonato nelle ultime ore è quello di Giovani Lo Celso, centrocampista del Tottenham. Da quanto si apprende però, leggendo La Nazione a proposito dell’argentino, la risposta ottenuta dal Tottenham per il suo prestito non è stata incoraggiante.

Il discorso è semplice: la Fiorentina vorrebbe ripetere un’operazione come quella realizzata per ingaggiare Odriozola. Il Tottenham però, a differenza del Real Madrid, non sposa la politica della compartecipazione all’ingaggio. Per vestire di viola l’argentino serve quindi lavorare su un’altra formula.

