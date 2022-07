Fiorentina: lunedì Dodò in Italia per le visite mediche

15-07-2022 10:53

Entro la prossima settimana Dodò firmerà con la Fiorentina.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il terzino destro indosserà la casacca viola per il prossimo quinquennio e tra lunedì e martedì il brasiliano si recherà in Italia per effettuare le visite mediche ed aggregarsi al gruppo di Moena.

Nel fine settimana si svolgerà un ultimo incontro con lo Shakhtar Donetsk ed il club fiorentino per sistemare gli ultimi dettagli dell’operazione.

