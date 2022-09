Fiorentina: Milenkovic pronto al rientro

21-09-2022 11:33

Milenkovic è ormai dal 3 di settembre che non scende in campo con la maglia della Fiorentina. L’infortunio patito nel match casalingo, pareggiato contro la Juventus, lo ha tenuto ai box per tre settimane, ma il difensore viola sta progressivamente migliorando.

Come si apprende dalla colonne dal Corriere dello Sport-Stadio l’allenamento della Fiorentina sarà a ranghi ridotti per via delle assenze dei Nazionali (Terzic e Jovic con la Serbia, Zurkowski con la Polonia e Barak con la Rep. Ceca, Gonzalez con l’Argentina, Kouame con la Costa d’Avorio, Amrabat col Marocco).

Questi giorni tuttavia, serviranno allo staff tecnico per fare il punto sugli infortunati. Ovviamente il più atteso al rientro è Milenkovic: la lesione di basso grado all’adduttore rimediata contro la Juventus il 3 settembre è in via di risoluzione.

A questo punto il difensore sta aumentando i carichi di lavoro perché il centrale ha il match contro la capolista Atalanta nel mirino.