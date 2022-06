Fiorentina, nessuna lesione per Biraghi

10-06-2022 08:39

Buone notizie per Cristiano Biraghi. Il capitano della Fiorentina, costretto a lasciare il ritiro della nazionale all’indomani della partita di sabato 4 giugno pareggiata a Bologna contro la Germania a causa di un infortunio, è stato sottoposto ai controlli strumentali del caso che hanno escluso la presenza di lesioni.

Questo il comunicato del club viola sulle condizioni dell’ex esterno dell’Inter: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cristiano Biraghi, sottoposto ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi, ha lasciato il ritiro della nazionale a causa di un trauma contusivo occorso nell’ultima gara disputata e dal quale non ha ancora recuperato. Gli accertamenti effettuati hanno escluso problematiche significative”.

Biraghi, che era stato schierato da titolare da Mancini ai “Dall’Ara”, venendo sostituito dall’80’ da Federico Dimarco, al debutto in azzurro, potrà quindi godersi le vacanze in attesa dell’inizio della nuova stagione della Fiorentina che vedrà la squadra di Italiano impegnata anche in Conference League, per quella che sarà la seconda avventura europea della carriera di Biraghi che nel corso della stagione 2019-’20 con la maglia dell’Inter sotto la gestione di Antonio Conte ha debuttato in Champions League prima e in Europa League dopo, arrivando in quest’ultima competizione fino alla finale persa contro il Siviglia, vissuta però dalla panchina dall’esterno milanese.