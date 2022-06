Fiorentina: non tramonta l'idea Borja Mayoral

17-06-2022 08:31

Giro di attaccanti importanti quello che sta avvenendo in Serie A. Tanto gira intorno alla decisione di Belotti: dove si accaserà il Gallo? Da li a cascata, tutte le squadre inizieranno ad incastrare i vari nomi di giocatori che andranno a comporre i vari attacchi.

C’è anche da capire dove giocherà Joao Pedro:Torino o Monza. Una delle squadre che sta monitorando con molta attenzione i movimenti in attacco è la Fiorentina. Proprio il club viola, si rimette sulla scia del Gallo. Belotti a costo zero, del resto, rappresenta a oggi l’operazione di mercato più ghiotta per allargare, completare e migliorare il reparto offensivo. Così scrive La Nazione.

Attenzione anche a Jovic: la società di Commisso punta al prestito anche se c’è da capire come risolvere il problema legato all’ingaggio dove si potrebbe chiedere l’aiuto del Real.

Infine rispunta la possibilità legata a Borja Mayoral. Il giocatore appena tornato al Real Madrid, è un vecchio pallino dei viola e la trattativa al momento potrebbe essere portata avanti soltanto sulla basa di un prestito.

