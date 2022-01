Fiorentina: offerta monstre dell'Arsenal per Vlahovic

12-01-2022 09:42

Dusan Vlahovic è sicuramente uno tra gli uomini mercato più richiesti di questa stagione. L’attaccante viola sta richiamando attenzioni da parte di tutto il mondo grazie alle sue spiccati doti realizzative. Per ora il centroavanti serbo della Viola ha messo a segno ben 16 gol in 20 presenze realizzando 5 rigori. Numeri e percentuali da top player.

L’edizione odierna fiorentina de La Nazione riporta l’ennesima offerta dell’Arsenal per Vlahovic, lanciata dalla stampa inglese, aggiungendo un dettaglio sulle commissioni che i Gunners accetterebbero di pagare: oltre ai 70 milioni per l’acquisto del giocatore, ne sarebbero pronti 19 all’anno da destinare allo stipendio e ben 18 per il procuratore alla firma.

Cifre astronomiche, quasi fuori mercato, che potrebbero cambiare le carte in tavola nonostante la volontà di Vlahovic di terminare la stagione a Firenze sia acclarata.

