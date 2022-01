Fiorentina, parla Nico Gonzales: "Devo fare bene nel club per la Nazionale"

27-01-2022 15:12

L’ala offensiva della Fiorentina Nico Gonzalez si è raccontato in un’intervista concessa a La Nacion. L’intervento parte dal suo rapporto con la Fiorentina finalizzato alla convocazione in nazionale:

“Un giorno, non molto tempo fa, alcuni mi fecero notare che da quando sono in nazionale, l’Argentina non ha più perso. Come tutte le serie positive finirà, ma speriamo che finisca il più tardi possibile. Manca poco al Mondiale e, allo stesso tempo, c’è ancora molto da fare. Io devo fare bene con la Fiorentina per costringere lo staff tecnico della nazionale a guardarmi sempre. A Firenze, chi citi più spesso per via del tuo status argentino? Messi, Maradona o Batistuta? Direi Batistuta, solo lui, non nominano nessun altro. È incredibile il ricordo che ha lasciato a Firenze e come ancora sia amato”.

In quanto al ruolo, Nico Gonzalez ha le idee chiare:

“Nella mia carriera ho giocato in diverse posizioni. La versatilità è importante, e i tecnici la apprezzano. E finché gioco, gioco anche come portiere. A volte però non è il massimo cambiare sempre ruolo, perché è difficile adattarsi. Quando cambio posizione però non penso se mi fa comodo o meno, né gioco con la paura di sbagliare e di perdere quello che avevo guadagnato in un’altra posizione. Cerco di mostrare quello che so, quello che ho imparato”.

Infine, un aneddoto legato al passato con protagonista Burdisso:

“Lui mi ha aperto una grande porta. Un giorno mi disse che voleva portarmi al Boca Juniors quando era il manager del club. Gli risposi: ‘sei pazzo, vuoi che la mia famiglia mi uccida?’ Sono molto fanatici del River Plate”.

OMNISPORT