Fiorentina, Prandelli: "Contento per la squadra"

Al termine della vittoria per 4 a 1 contro il Benevento sono arrivate le parole di Cesare Prandelli ai microfoni di Sky Sport.

Su Vlahovic, autore di una tripletta, ha detto: “Si allena con determinazione. Il merito è tutto suo. Lui deve trovare più tranquillità, senza strafare, e ripetersi per rispettare tutte le aspettative”.

Per quanto riguarda la prestazione, invece: “Conoscevamo la qualità del Benevento sulle seconde palle, abbiamo giocato in uscita con semplicità. Non abbiamo inventato nulla, ma semplicemente valorizzato le qualità dei giocatori”.

E poi non manca un po’ di amarezza in generale per situazioni extra campo: “Mi sento vuoto dentro. Sono contento per la squadra, ma mi sento molto stanco. Commisso? Non l’ho sentito. Stiamo cercando di tamponare situazioni che accadono al di fuori, io comunque cerco di fare il mio lavoro”.

OMNISPORT | 13-03-2021 20:27