Fiorentina, prossime ore decisive per il futuro di Vlahovic

Come scrive la La Gazzetta dello Sport, le prossime 24 ore saranno decisive per la permanenza o la partenza dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic. Il centravanti non ha ancora rinnovato il proprio contratto, e tante big europee sono su di lui per strapparlo alla Serie A.

Commisso ha affidato la vicenda al dg Barone ed è probabile che nelle prossime venga effettuato un nuovo tentativo per il rinnovo di contratto. Nelle ultime ore si è registrato l’interesse del Manchester City, che viste le difficoltà di arrivare a Kane starebbe pensando seriamente alla punta viola. Attualmente, però, chi è in vantaggio è ancora l’Atletico Madrid.

OMNISPORT | 19-08-2021 13:22