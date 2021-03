Fiorentina: Ribery via in estate

Franck Ribery verso l’addio alla Fiorentina in estate. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il campione francese lascierà il club viola al termine della stagione, per iniziare una nuova avventura, l’ultima della sua carriera

Secondo la rosea, l’ex fuoriclasse del Bayern Monaco è a un bivio: o provare l’esperienza al Monza in caso di una promozione dei brianzoli in Serie A (in squadra c’è l’amico Boateng), o tornare in Bundesliga e chiudere la carriera in Germania.

OMNISPORT | 09-03-2021 10:53