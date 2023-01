07-01-2023 17:29

Dopo aver frenato contro il Monza nella prima gara del 2023, la squadra di Vincenzo Italiano ritrova la vittoria e lo fa proprio al Franchi contro il malconcio Sassuolo.

La Fiorentina vince per la 5^ volta in campionato tra le mura amiche, ma il pubblico di casa può esultare solo nelle battute conclusive, quando Gonzalez, subentrato nel secondo tempo a Duncan, trasforma il rigore concesso per fallo di mano di Ruan su tiro di Terzic. Il Sassuolo, che era riuscito a rimettere in sesto il risultato con il penalty di Berardi (conclusione di Pinamonti interrotta da Dodò) dopo l’immediato vantaggio nel secondo tempo di Saponara, abile nel depositare di sinistro alle spalle di Consigli il pallone su cui Ferrari non era stato preciso, cade per la 3^ gara consecutiva: sono ormai 6 le partite in cui gli emiliani non collezionano i tre punti.

Questo il tabellino della partita:

Fiorentina-Sassuolo 2-1 (0-0)

Marcatorii: 3′ st Saponara (F), 11′ st Berardi rig. (S), 46′ st Gonzalez rig. (F).

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti (9′ st Dodò), Milenkovic, Igor, Biraghi (31′ st Terzic); Bianco (1′ st Castrovilli), Duncan (9′ st Gonzalez); Kouamé, Bonaventura, Ikoné; Cabral (1′ st Saponara). A disposizione: Cerofolini, Martinelli, M. Quarta, Ranieri, Kayode, Amrabat, Amatucci, Barak, Distefano. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traoré (47′ st Defrel); Berardi, Pinamonti (24′ st Alvarez), Laurienté (34′ st Ceide). A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Romagna, Erlic, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Thorstvedt, Antiste, D’Andrea. Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sig. Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: Milenkovic (F), Traorè (S), Tressoldi (S), Dodo (F), Castrovilli (F), Gonzalez (F).

Nel prossimo turno ci sarà sfida alla Capitale, Roma-Fiorentina e Sassuolo-Lazio.