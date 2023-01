Fiorentina, si pensa a Joao Pedro

23-01-2023 15:25

Il quotidiano di Firenze La Nazione dedica ampio spazio al mercato della Fiorentina. Secondo la pubblicazione sono ripresi i contatti per Joao Pedro, che verrebbe volentieri in prestito fino a fine stagione ma sono da considerare le sue condizioni (è fermo col Fenerbahce per un problema al ginocchio). Alcuni colloqui hanno portato anche al nome di Antonio Sanabria del Torino. Infine resta viva l’opzione Borja Mayoral, che non ha mai nascosto di essere attratto dall’idea di tornare in Italia.