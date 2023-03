L'opinione dell'ex allenatore dell'Inter

06-03-2023 14:30

Andrea Stramaccioni, ora opinionista di Dazn, ha rivelato un retroscena legato al suo periodo sulla panchina dell’Inter dopo la vittoria della Fiorentina contro il Milan: “Mi è piaciuto molto, come sempre, anche Bonaventura che tra l’altro a suo tempo cercai di portare all’Inter ma non se ne fece di niente, lui lo sa. Vedo una Fiorentina ben disposta in generale, poi non scordiamoci che i fronti aperti sono ancora tre”. E su Amrabat e Mandragora: “È la chimica del reparto che fa la prestazione del giocatore. Mandragora è interessante, ha le due fasi nel suo bagaglio tecnico e contro il Milan ha dimostrato di legarsi bene a livello di reparto con Amrabat. Su quest’ultimo, vedo delle caratteristiche particolari e specifiche. Ha fatto una grande partita sabato e col Marocco gli veniva richiesto ciò che era nelle sue corde. Se il mister vuol vedere cose diverse dal suo DNA, può essere giusto monetizzare e prendere qualcuno di più adeguato alle sue idee tattiche”.