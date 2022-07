Fiorentina: tanti esuberi da piazzare

04-07-2022 12:12

In casa viola non si guarda soltanto al mercato in entrata che deve essere propedeutico a migliorare sensibilmente la rosa di Italiano.

Da un pò di gironi a questa aprte, gli occhi della dirigenza della Fiorentina sono anche per quei giocatori che per un motivo o l’altro non rientrano più nei piani del tecnico. Chi sono gli esuberi viola?

In primis andrebbe trovata una sistemazione a Szymon Zurkowski: dopo una buona stagione all’Empoli, sulle orme del centrocampista pare esserci il Bologna che vorrebbe prenderlo per sostituire il partente Svanberg.

Poi c’è anche l’estremo difensore Draogowski e Milenkovic che sono entrambi in uscita. Anche Pulgar, Benassi, Kouame e Ranieri non faranno parte della Fiorentina della prossima stagione e per questo si cerca di accelerare per una cessione. Infine Rasmussen e Terzic dovrebbero essere ceduti all’estero.

