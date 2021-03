Fipav, eletto il nuovo presidente: è Giuseppe Manfredi

È stato eletto questa mattina, Giuseppe Manfredi come nuovo Presidente della Federazione Italiana Pallavolo per il quadriennio olimpico 2021-2024.

Il dirigente pugliese, nel corso della 45esima Assembla Nazionale Elettiva, dove si sta svolgendo lo scrutinio degli altri membri del Consiglio Federale, ha ottenuto 12386 voti (91,74% dei voti verificati), succedendo a Pietro Bruno Cattaneo.

Manfredi che diventa il decimo presidente della Fipav, è già stato negli ultimi due anni vice.

Appena eletto, come riporta la stessa Federazione, ha detto: “Voglio ringraziare tutti i delegati che hanno rappresentato a queste votazioni il 75% della Federazione Italiana Pallavolo, in una domenica molto difficile a causa della pandemia che stiamo vivendo. Questo fa capire bene quello che è la Fipav. Nel prossimo quadriennio ci aspettano sfide molto importanti e insieme al Consiglio Federale ce la metteremo tutta. Quello che io chiedo a tutte le componenti e a tutti i comitati è di lavorare assieme. Sono convinto che stando insieme riusciremo a riprenderci quello che la pandemia c’ha tolto. Al mio fianco avrò un Consiglio che viene del territorio e potrò contare su una struttura che funziona molto bene. Voglio ringraziare Bruno (Cattaneo ndr) per il suo lavoro e per i bei anni trascorsi assieme”.

OMNISPORT | 10-03-2021 12:28