FISI, Roda: "Delusione: il CIO non ha proposto lo slittino naturale ai Giochi"

Delusione questo il termine giusto per spiegare quanto successo con la specialità dello slittino naturale, non iserito tra le discipline di Milano – Cortina 2026.

Sul sito della Fisi, sono così apparse le dichiarzioni del presidente Flavio Rota: ” La delusione oggi è tanta, perché abbiamo appreso, seppur in modo informale, che la Federazione Internazionale di slittino (FIL) non ha neppure avanzato al CIO la richiesta per far entrare lo slittino su pista naturale a far parte del programma olimpico di Milano-Cortina 2026“.

E poi: “Esiste una corrispondenza fra FISI e FIL, nella quale si esplicita la comune volontà delle due Federazioni nel portare avanti il progetto condiviso, ma evidentemente per la FIL non è più così. La FISI aveva sensibilizzato anche il CONI a sostegno dell’ingresso dello slittino su pista naturale fra le discipline olimpiche“.

OMNISPORT | 13-10-2021 14:07