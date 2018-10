Flop Roma, i tifosi scaricano Di Francesco

La sconfitta rimediata contro la Spal ha scatenato l'ira dei tifosi romanisti che subito dopo la gara si sono riversati sui social esprimendo tutto il loro disappunto.

"Anche oggi stiamo rasentando l'inverosimile" scrive un tifoso su Twitter, cui fa eco un 'collega': "E' ridicolo quello che stiamo guardando. Tutti fenomeni in nazionale poi in campo fanno il riposino".

In tanti se la sono presa con Eusebio di Francesco: "Due anni e nessuna idea di gioco. Oggi umiliati dalla Spal! Adesso basta, per una volta mostra di avere gli attributi e vattene!" è uno dei commenti che va per la maggiore.

Evidentemente non sono servite a molto le raccomandazioni dell'ex tecnico del Sassuolo nei giorni scorsi: "Avremo una partita molto complicata. La Spal ha ottenuto pochi risultati nell'ultimo periodo ma per me ha fatto ottime prestazioni. Andare a sottovalutare una squadra è il grande errore che spesso si fa in questo ambiente, e noi invece dobbiamo affrontare questa partita con grandissima applicazione e attenzione".

SPORTAL.IT | 20-10-2018 17:20