Focolai per Trieste e Brindisi: altri due rinvii in A1

07-01-2022 13:55

Prosegue senza sosta la pioggia di rinvii sulla Serie A1 di basket.

Dopo il rinvio delle gare di Santo Stefano, recuperate il 6 gennaio, e dopo lo spostamento in blocco del turno del 2 gennaio, anche per la giornata della teorica ripartenza, quella di domenica 9 gennaio, fioccano già i rinvii.

Dopo quello di Brescia-Pesaro, determinato dalla decisione della Asl del comune marchigiano di bloccare la partenza della Vuelle, la LBA ha decretato anche anche Treviso-Trieste e Brindisi-Napoli non potranno essere disputate a seguito delle positività riscontrate nei gruppi squadra di Trieste e di Brindisi che hanno portato all’isolamento dei giocatori in questione decise dalle risperttive Asl.

Questo il comunicato della Lega:

“Il Presidente della LBA Umberto Gandini,

in merito alla partita in programma il 9 gennaio 2022 tra Nutribullet Treviso Basket e Allianz Pallacanestro Trieste, valida per la 15^ giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai;

preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’ ASUGI che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Allianz Pallacanestro Trieste, ne ha posto i componenti in isolamento e in quarantena;

in merito alla partita in programma il 9 gennaio 2022 tra Happy Casa Brindisi e Gevi Napoli Basket, valida per la 15^ giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai;

preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’ ASL Brindisi che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Happy Casa Brindisi, lo ha posto in quarantena.

tutto ciò considerato,

dispone il rinvio delle suddette partite.

OMNISPORT