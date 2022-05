Foggia, ufficiale: Zeman non è più l'allenatore

27-05-2022 10:27

Dopo l’annuncio in conferenza stampa del presidente Nicola Canonico, arriva l’ufficialità: Zdenek Zeman lascia la panchina del Foggia. Insieme a lui dice addio al club rossonero anche il direttore sportivo Giuseppe Pavone. Si chiude dopo solo un anno la quarta avventura dell’allenatore boemo nel capoluogo dauno, che saluta dopo aver portato il Foggia fino agli ottavi di finale dei playoff di Serie C, prima di essere eliminati dalla Virtus Entella.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società rossonera: “Il Calcio Foggia 1920, preso atto della volontà di Zdenek Zeman di non proseguire il suo rapporto di collaborazione con la società rossonera, ringrazia Mister Zeman ed il suo staff per il lavoro svolto e augura loro un futuro di grandi soddisfazioni. Il Calcio Foggia, altresì, intende ringraziare il direttore sportivo Giuseppe Pavone per il grande lavoro svolto nella stagione appena conclusa”.