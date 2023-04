Il tennista ligure sta patendo i risultati carenti degli ultimi mesi

17-04-2023 12:31

Come purtroppo prevedibile Fabio Fognini sta patendo la carenza di risultati, complice anche gli infortuni.

Il ligure è uscito dalla top 100 dopo 14 anni di presenza e dopo 708 settimane consecutive, senza considerare i mesi di ranking congelato per via della pandemia. È la prima volta che esce dai migliori 100 al mondo da quando ha fatto il suo ingresso in classifica, ovvero il 20 aprile 2009.

Fognini, attualmente out per problemi fisici, è il secondo azzurro tennista italiano per numero di settimane in top 100.

Per ora continua però a non poter giocare, non è stato presente a Montecarlo, se non da spettatore e non sa ancora quando tornerà in campo.

Nelle ultime ore su Instagram ha scritto: “Ciao ragazzi, la notizia positiva è che ho tolto le stampelle, quella negativa è che ancora non sono al 100% e non so di preciso quando potrò tornare in campo. Venerdì prossimo ho un’altra visita e ne saprò di più. A presto”.

Fognini si è fatto male al piede a Estoril.