Formula 1, Albon pronto per il GP di Singapore

28-09-2022 16:14

Dopo la sosta forzata di Monza, Alexander Albon torna a disposizione della Williams in vista del GP di Singapore in programma domenica.

Il pilota anglo-thailandese, fermato dall’appendicite e sostituito alla grande dal debuttante Nyck De Vries (che ha raggranellato 2 punti per la Scuderia), è consapevole che non sarà un week-end facile dal punto di vista fisico: “E’ stata una preparazione diversa dal solito, ma mi sento bene e ho fatto quanto possibile per disputare una delle gare più impegnative del calendario dal punto di vista fisico. Nin vedo l’ora di scendere in pista venerdì: è un ottimo circuito cittadino e la gara più vicina alla Thailandia“.

In caso di ulteriori difficoltà fisiche, rimane in pre-allarme Nyck De Vries.