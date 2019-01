Formula 1: Enzo Bonito batte Lucas di Grassi, pilota di Formula E

Ci è già capitato, nel mondo eSportivo, di assistere a episodi in cui realtà e attività videoludiche si sono mescolate insieme. Stiamo parlando di tutte quelle volte in cui atleti dello sport tradizionale si sono confrontati con quelli del settore eSport. E non sempre il risultato è quello che ci aspettiamo… Proprio come è successo a un giovane player italiano che ha sfidato, e battuto, un ex pilota professionista di Formula 1.

Stiamo parlando di Enzo Bonito che, a soli 23 anni, ha sfoggiato tutte le sue abilità da gamer esperto di simulatori (nel caso specifico iRacing) e mettendo k.o. il brasiliano Lucas di Grassi, ex pilota di Formula 1 che in questo momento si è dedicato alla Formula E. La gara si è svolta lo scorso 19 gennaio in Messico, durante l’evento annuale Race of Champions, in cui si confrontano piloti provenienti da tutte le discipline del motorsport.

Dal 2018 sono ammessi a questa competizione anche gli atleti eSportivi. Una grande performance quella di Bonito, come potete vedere nelle immagini diffuse su Twitter. E, soprattutto, una grande soddisfazione per il proplayer, che ha potuto mettersi alla prova con un grande professionista della Formula 1 che oggi fa parte del team Audi Sport ABT Schaeffler di Formula E.

HF4 | 25-01-2019 09:30