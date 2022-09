Formula 1, Russell: "Questa Mercedes ha potenziale"

27-09-2022 08:22

Il 24enne George Russell sta disputando una gran prima stagione con la Mercedes, dopo l’apprendistato con la Williams: una pole in Ungheria, sette podi e una costanza di piazzamenti che lo pone davanti (+35) al plurititolato compagno di Scuderia Hamilton.

“La vettura ha potenziale: col passare delle gare ci siamo avvicinati e se continuamo così, anche se non disporremo mai della macchina più veloce, avremo l’occasione di vincere un GP” affermava alla ripresa dalla pausa estiva “Eravamo consapevoli che non c’era la garanzia di una buona macchina, ma sapevo che avremmo reagito a una partenza falsa”.

Il rapporto con una icona di questo sport è parallelo ai suoi obiettivi: “Lewis è determinato, ha voglia di fare risultati. Ci sarà ancora anni! Io non sono venuto qua per vincere subito: il mio lavoro va giudicato in un arco di tempo che va da 5 a 10 stagioni”.