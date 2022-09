Formula 1, Schumacher nel mirino della Williams

16-09-2022 16:15

Il sedile della Haas pare non essere così saldo, in ottica Campionato 2023, per il giovane Mick Schumacher, che durante l’anno ha un po’ patito il confronto con Kevin Magnussen.

Il team principal Steiner è difatti orientato ad affiancare al pilota danese Antonio Giovinazzi, che tornerebbe dopo un solo anno in Formula 1, o Nico Hulkenberg: a quel punto il tedeschino potrebbe dover ricorrere a un anno sabbatico, a meno che si concretizzi l’ipotesi Williams, alla quale ha aperto le porte il team principal Jost Capito: ” Ci stiamo guardando in giro, sappiamo quel che sta accadendo dietro le quinte degli altri Team e stiamo vagliando alcune ipotesi, tra cui promuovere piloti dalla Formula 2. Mick è un pilota veloce e un bravo ragazzo, ogni Scuderia alla ricerca di un pilota dovrebbe prenderlo in considerazione”.