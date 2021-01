Formula 1, Wolff: “Vinciamo perché siamo scettici

Toto Wolff come Leopardi. Già perchè in un’intervista esclusiva rilasciata al portale Motorsport.com dove ha “rivelato” alcuni segreti dell’ormai lunghissimo dominio della scuderia da lui diretta, il manager austriaco ha sottolineato come la Mercedes mantenga sempre un approccio altamente scettico e pessimista relativamente al proprio potenziale.

Ora, che questo sia davvero il segreto delle vittorie della scuderia tedesca non convince più di tanto: può essere forse una filosofia di lavoro, di vita che però evidentemente da anni, porta grandi risultati.

“Per noi ogni anno è una sorpresa quando vediamo le nostre prestazioni in pista, perché per natura siamo persone scettiche. Siamo sempre in allerta riguardo ai nostri obiettivi e pensiamo sempre di essere un po’ più indietro – ha dichiarato il Team Principal – Perciò ci stupiamo piacevolmente quando scopriamo di essere così avanti. Ma il nostro pessimismo e scetticismo ci perseguita tutte le stagioni. Non siamo mai sicuri di farcela, fino a quando non constatiamo in pista il nostro valore. Non lo dico per cercare facili complimenti, questo è davvero il nostro atteggiamento”

