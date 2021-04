Formula E: De Vries vince a Valencia

Nyck De Vries ha vinto il Gran Premio di Valencia di Formula E. Il pilota della Mercedes, nuovo leader della classifica generale, si è imposto dopo una gara ricca di colpi di scena e dal finale caotico: con lui sul podio lo svizzero Nico Muller (Dragon Penske) e l’altro pilota Mercedes Stoffel Vandoorne, terzo.

“Sono molto felice per la vittoria, un risultato inaspettato dopo una gara complicata a Roma e la penalità di oggi. Il team ha fatto un lavoro perfetto per il calcolo dell’energia, ottenere questo risultato è fantastico per me”, ha dichiarato De Vries dopo la gara.

