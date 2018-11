Fornite, ecco come regalare oggetti per Natale

Ve lo avevamo anticipato qualche tempo fa: su Fortnite molto presto sarà possibile fare regali agli amici. Skin, Costumi, Spray, Zaini, Balletti, Emote e tutti gli oggetti ed accessori presenti nel gioco potranno presto essere inviati ad altri giocatori. Anzi, a quanto sembra Epic Games sta accelerando le operazioni per rendere la nuova feature disponibile al più presto, per il periodo dei doni per eccellenza: Natale.

Fortnite: il sistema dei regali si attiverà per Natale?

Proprio così. Lo sviluppatore della Battle Royale più amata di sempre è costantemente al lavoro su questa nuova funzione e – stando a quanto risulta da indiscrezioni comparse in rete – nei nuovi test ci sono alcune piccole novità. Sembra infatti che nel prossimo sistema dei regali di Fortnite si stiano provando diversi colori dei nastrini colorati, nonché la possibilità di aggiungere un bigliettino di auguri virtuali.

Tutti aspettavano la nuova funzione per Halloween ma, rimasti delusi, già guardano alla Holiday Season. Tra il Giorno del Ringraziamento e Natale, dunque, anche se Epic Games si guarda bene dall’emettere un comunicato ufficiale a riguardo. Quel che è certo è che per entrare nel negozio di Fortnite e selezionare la voce “Acquista come regalo” dovremo ancora pazientare un altro po’.

HF4 | 02-11-2018 08:30