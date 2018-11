Su Fornite 'scoppia' la battaglia con il cibo

Se la patch 6.30 di Fortnite ha introdotto finalmente l’attesa Torretta Montata nella celebre Battle Royale di Epic Games, nel gioco c’è un’altra novità che sta facendo la felicità di tutti gli appassionati: stiamo parlando della Battaglia con il cibo, una nuova modalità a tempo arrivata nel titolo proprio con l’ultimo aggiornamento e che sarà disponibile soltanto per un periodo limitato…

Fortnite, la battaglia con il cibo contrappone pomodori e hamburger

Si tratta essenzialmente di una sfida all’ultimo sangue tra due squadre, Pomodoro e Hamburger, nella quale bisogna proteggere la propria struttura dagli attacchi dell’altro team, in una sfida 12 contro 12. Al contempo, però, si dovrà cercare di distruggere la base dei propri avversari. Nella nuova modalità salta subito all’occhio la “maschera” da pomodoro o hamburger che va a sostituire la testa di qualsiasi skin abbia il vostro personaggio.

Nonostante il nome Battaglia con il cibo richiami subito i celebri ‘food fighting’ tra ragazzi all’interno di mense scolastiche o campeggi, c’è da segnalare che non viene assolutamente utilizzato del cibo (sia pure digitale) per dar vita ai combattimenti. Le battaglie, al contrario, sono condotte con le tradizionali armi che si trovano sparse come di costume per tutta la mappa di gioco.

HF4 | 20-11-2018 08:30