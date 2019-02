Fortnite, come trovare lo stendardo segreto e avere doppi punti

Epic Games ha deciso di inserire in Fortnite uno Stendardo. Per ottenerlo, ovviamente, sarà necessario completare tutte le sfide della settimana 10. Solo così sarà possibile scoprire dove trovarlo. Tuttavia, la schermata di caricamento era già stata diffusa in rete con l’uscita della patch v7.30 lo scorso 29 gennaio. Perciò gli utenti avevano già intuito dove cercare…

Per chi se lo fosse perso, però, ecco dove trovare lo stendardo: dopo aver portato a termine tutte le sfide, dovrete cercare sul bordo del bioma del deserto, proprio accanto alla piccola baracca (coordinata I6 della mappa) e dietro l’albero. Potete vedere il punto esatto dove si trova lo stendardo nelle immagini del video diffuso da un utente su YouTube.

Non finisce qui. Gli sviluppatori di Epic Games hanno annunciato due Weekend dai doppi punti esperienza. Quando? Il primo si terrà tra il 15 e il 17 febbraio 2019, mentre il secondo tra il 22 e il 24 febbraio 2019. Come funzionerà? In qualsiasi modalità di gioco di Battaglia Reale, al completamento di ogni partita, saranno garantiti il doppio dei punti esperienza previsti. Potrete così sbloccare tutte le ricompense che avevate in sospeso.

HF4 | 11-02-2019 09:30