Fortnite, ecco dove trovare tutte le cascate

Qualche giorno fa vi abbiamo detto che sono disponibili in Fortnite le nuove Sfide a Tempo Straordinario che, se completate, vi faranno ottenere gratuitamente il Pass Battaglia della Stagione 8. Tra queste, una delle sfide più interessanti per gli utenti consiste nel visitare 7 diverse cascate intorno alla mappa. Dove sono queste cascate? Ve lo diciamo noi…

Prima di tutto vi informiamo che ci sono molte cascate sparse nella mappa, perciò non preoccupatevi: non capiterà che vi dirigiate tutti nello stesso punto e nello stesso momento. Come le precedenti sfide basate sull’acqua, è chiaro che sarà più facile trovarle nelle vicinanze di fiumi e torrenti che si riversano nei laghi o nell’oceano.

Per prima cosa, dunque, potete andare verso il centro del lago Loot, che ha 3 piccole cascate (valide per questa sfida). Poi ce ne è un’altra più a sud del lago Loot, da dove potrete raggiungere Viking Village: attenzione, però, perché vi servirà un aereo oppure molto materiale da costruzione per arrivare sulla vetta. Un’altra ancora è a ovest di Lucky Landing. Per farvi un’idea completa della posizione geografica di tutte le cascate potete osservare la mappa condivisa dal sito Inverse, con tutti i punti esatti dove troverete le cascate.

Vi ricordiamo che c’è tempo fino al 27 febbraio per portare a termine tutte le sfide e ottenere il Pass Battaglia gratis.

HF4 | 21-02-2019 09:30