Fortnite, Battle Pass gratis: ecco come potete ottenerlo

Avete letto bene, cari player di Fortnite! Il Battle Pass della Stagione 8 si potrà ottenere sia gratuitamente in-game, sia acquistandolo come sempre. Non sappiamo il perché di questa decisione da parte di Epic Games, ma ipotizziamo che il recente successo del nuovo gioco avversario (Apex Legends) possa aver forse spinto la casa produttrice a essere più competitiva. E, tra i due videogame gli utenti godono!

Come ottenere il Pass Battaglia gratis? Tutto ciò che dovrete fare sarà completare le 13 nuove sfide Overtime entro il 27 febbraio: così il pass sarà automaticamente aggiunto al vostro account. Lo ha annunciato in un comunicato proprio qualche giorno fa Epic Games:

“Hey gente, la risposta che abbiamo visto per l’evento Share the Love è stata fantastica, e con l’arrivo del giorno di San Valentino siamo qui per condividere una ulteriore sorpresa.

Tutti quelli che completano le 13 sfide Overtime entro il 27 febbraio, riceveranno il Battle Pass della Stagione 8 GRATIS! Se non avete ancora un outfit, questa è la vostra chance per ottenerne diversi gratuitamente.

Con il Battle Pass riceverete subito due outfit della Stagione 8, e potrete ottenerne fino a altri 5. Risparmiate i vostri V-Bucks, questa volta offriamo noi!”