Fortnite, evento speciale per San Valentino: le sfide e i premi

Arriva San Valentino anche in Fortnite! Negli ultimi giorni sono successe tantissime cose nel Battle Royale più giocato del momento: prima l’aggiornamento 7.30 con l’arrivo delle Razzobottiglie e i Falò ambientali, poi lo sblocco della skin Il Prigioniero e, infine, le scosse di terremoto che preannunciano l’arrivo della Stagione 8. Beh, con tutto questo trambusto, Epic Games non si è dimenticata del lato romantico del gioco.

Ce lo confermano le indiscrezioni che ci arrivano dai dataminer, che ci informano dell’arrivo di un evento speciale la prossima settimana. Dovrebbe essere disponibile per l’occasione un nuovo set di sfide che, una volta completate, regaleranno agli utenti uno stendardo come ricompensa, ma anche un piccone e un deltaplano.

Si parla anche del Ranger dell’Amore Dark: si tratta di una nuova versione della famosa skin di San Valentino, che sarà disponibile presto nello store online. Purtroppo non sappiamo ancora molto, ma d’altronde l’attesa non sarà poi così lunga. In fin dei conti manca poco a San Valentino! Mentre aspettate, però, potreste dedicarvi a un po’ di ‘shopping’, magari comprando la nuova skin Calcafiamma, disponibile nello store in occasione del Capodanno Cinese!

Love is in the air! In celebration of Valentine’s Day, you’re invited to join us for the #ShareTheLove event.

Jump in for special rewards and challenges starting tomorrow thru February 27. https://t.co/kCADlzFULb

— Fortnite (@FortniteGame) 7 febbraio 2019