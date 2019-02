Giochi a Fortnite? Allora devi provare questa nuova Battle Royale

Per tutto il 2018 e per le prime settimane del 2019, Fortnite è stato senza ombra di dubbio il gioco al centro di tutti i discorsi relativi al gaming. Nulla sembrava destinato a frenare l’ascesa del titolo di Epic Games, specie per la sua Battle Royale, al punto che il suo rivale maggiore – PUBG – nemmeno riusciva a sognarsi da lontano i suoi numeri.

Apex Legends è la nuova battle royale di Electronic Arts

A mettere i bastoni tra le ruote allo sviluppatore di Cary è stavolta un rivale canadese, un nome storico dell’universo videoludico: Electronic Arts. Sono loro a distribuire in free-to-play su PC, PS4 e Xbox One un progetto di Respawn Entertainment: Apex Legends. Si tratta di una Battle Royale ambientata nel mondo della saga futuristica di Titanfall (sviluppata dagli stessi autori), che mette seriamente a rischio lo stradominio di Fortnite.

La principale differenza di Apex Legends rispetto alla concorrenza di Epic Games è la possibilità per i giocatori di combattere in una squadra di massimo tre componenti. Poi, nel titolo di Respawn ci si ritroverà di fronte ad una gestione intelligente dell’inventario. Inoltre, a differenza di Fortnite, nel gioco EA le sparatorie sono decisamente più avvincenti e durature.

Apex Legends, rilasciato il 4 febbraio è in breve salito al primo posto tra i titoli più visti di Twitch, superando gli spettatori di Fortnite per almeno il triplo. Quanto al numero di giocatori, Electronic Arts ha confermato il successo assoluto del suo nuovo rilascio: nelle prime 48 ore oltre 2,5 milioni di persone lo hanno scaricato, con picchi di 600.000 utenti attivi in contemporanea. Sarà soltanto la curiosità dei primi giorni o siamo di fronte a un risultato destinato a durare?

HF4 | 07-02-2019 08:30