Fortnite, grande evento natalizio: sfide e premi ogni giorno

Da ieri, 19 dicembre, è cominciata la 14 Giorni di Fortnite, un evento dedicato a tutti giocatori della Battle Royale e della modalità Salva il mondo. Si tratta di un momento speciale volto a regalare agli appassionati una versione ‘natalizia’ del gioco, aggiungendo nuove armi come il lanciatore per palle di neve, nonché elementi decorativi a tema e skin vecchie e nuove dedicate alle feste.

La 14 giorni di Fortnite è il grande evento di Natale

Quanto alle sfide, esse non sono state ancora rivelate tutte ufficialmente nel dettaglio, ma siamo sicuri che Epic Games assicurerà come sempre tanto divertimento grazie all’enorme fantasia dei suoi sviluppatori. Proprio a riguardo, uno dei soliti leak sembra aver rovinato la sorpresa al produttore, svelando sfide come “colpisci i giocatori con palle di neve” e “danza presso gli alberi di Natale”.

Quello che è certo è che queste sfide presenti nella Battle Royale offriranno la possibilità di accaparrarsi una ricompensa gratuita diversa per ciascuno di tutti i 14 giorni dell’evento. Su Save the world, allo stesso modo, sarà possibile trovare ogni giorno un free Upgrade Llama Pinata nello store, tra cui l’atteso ritorno del Smosgasbord Lllama, che farà la sua comparsa intorno al 25 dicembre!

HF4 | 20-12-2018 15:30