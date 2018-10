Fortnite, questo modo di usare le skin Spaventapasseri vi stupirà

Proprio ieri vi abbiamo parlato di Testa Cava, la skin a tema Halloween rilasciata in Fortnite dagli sviluppatori di Epic Games lo scorso 14 ottobre. Non è l’unico oggetto dedicato alla famosissima festa dei morti… Tra le nuove skin presenti nello store del gioco sono arrivati gli Spaventapasseri e, insieme a loro, un balletto chiamato “Posa a T“. Vediamo insieme come gli utenti abbiano deciso di utilizzare questa combinazione…

La Posa a T consente al personaggio di mettersi in posizione proprio come uno spaventapasseri, assolutamente immobile per alcuni secondi. Che succede allora? Sulla mappa di Fortnite ci sono già diversi spaventapasseri molto somiglianti alle Skin in vendita nello store del Battle Royale. Questo significa che chiunque possieda i nuovi costumi potrà tirare un brutto scherzo ai suoi avversari. In che modo?

Ecco cosa si sono inventati gli utenti: il giocatore con la Skin si posiziona in un punto della mappa ed esegue la Posa a T proprio mentre si sta avvicinando un nemico; questo non sarà in grado di distinguere la Skin dagli altri spaventapasseri, così cade nella trappola e può essere eliminato a distanza ravvicinata, senza nemmeno avere il tempo di rendersene conto. Non ci credete? Allora guardate questo video condiviso su Reddit!

HF4 | 17-10-2018 09:30