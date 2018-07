Fortnite: server in crash, i player invadono noto sito per adulti

Fortnite torna a far parlare di sé, stavolta però con un episodio legato a un conosciuto sito per adulti: Pornhub. Proprio così, la nota piattaforma erotica ha rivelato di aver ricevuto una vera e propria invasione a seguito di un crash del server proprio durante il lancio della nuova stagione, lo scorso 12 luglio.

Un picco così forte per le ricerche su Fortnite si era verificato già lo scorso 15 marzo, dopo che Drake e Travis Scott avevano giocato insieme al titolo di Epic Games, trasmettendo in diretta la partita. Da quel giorno, Fortnite è rimasto tra le prime 20 ricerche del sito web, con una media di oltre 100mila ricerche uniche al giorno.

Così Forbes, dopo l’uscita della Stagione 5, ha chiesto al team analitico di Pornhub di controllare se l’ultimo aggiornamento avesse avuto conseguenze sulle ricerche per il gioco sul sito web. Dai dati è emerso che le ricerche per Fortnite sono aumentate del 49% il giorno del lancio. Non solo. In seguito a un crash dei server, intorno alle 21 di quello stesso giorno, sono salite del 116%.

Era già accaduto lo scorso 11 aprile, quando i server erano andati in ‘down’ per un giorno interno, causando un aumento del 60% delle ricerche per il videogioco su Pornhub. Insomma, il successo di Fortnite sembra proprio inarrestabile e soprattutto nono conosce confini ‘settoriali’!

Il titolo firmato Epic Games si prepara intanto a festeggiare il suo 1° anniversario, il prossimo 24 luglio, con esclusive challenge che consentiranno ai player di ottenere tantissimi oggetti a tema: 14 match con in palio 5mila punti esperienza. Un’altra challenge prevederà di ballare di fronte a 3 diverse torte sparse per la mappa e avrà come premio un backpack a forma di torta di compleanno. Nella modalità “Salva il Mondo”, sarà disponibile una serie speciale di ricompense, missioni e i lama di compleanno.

July 24th is #Fortnite1st Birthday! For a limited time, you will be able to earn celebratory birthday rewards by completing challenges and quests in game.

Get more details here: https://t.co/SeKgeCyqhl

— Fortnite (@FortniteGame) 20 luglio 2018