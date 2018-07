Fortnite Stagione 5: ecco tutto quello che dovete sapere

Finalmente disponibile Fortnite Stagione 5, la nuova patch del titolo firmato Epic Games. Tra le novità, quelle più significative sono i Rift (dei portali dimensionali) e i veicoli. Nella modalità Battle Royale troveremo l’ATK, All Terrain Kart, un veicolo che consentirà di far salire a bordo altri personaggi oltre al pilota.

Quali sono le caratteristiche dell’ATK? Abbiamo detto che si tratta di un veicolo che può ospitare al suo interno tutta la squadra. Il suo tettuccio funge da tappeto elastico e, guidandolo si possono superare diversi ostacoli. Come? Tenendo premuto S (o tirando indietro la levetta analogica) allo stesso tempo salterete più in alto.

Una volta a bordo dei veicoli, i personaggi possono esplorare i Rift, i portali dimensionali: un nuovo bioma, il Deserto, e due nuove location, il Palmeto Paradisiaco e il Borgo Bislacco. Non finisce qui. Saranno anche disponibili delle nuove skin per i personaggi (basta guardare le foto sul sito italiano di Fortnite) che rimandano al selvaggio West.

Nella modalità Save the World, invece, sono stati inseriti alcuni nuovi contenuti, come il primo atto di Road Trip, che trasporterà i player “attraverso le terre aride del mondo di Fortnite, con molti nuovi e unici posti da esplorare”. Le skin e le armi saranno disponibili per tutta la durata di Road Trip. Non solo. Epic Games ha deciso di reintrodurre anche la modalità Sfida l’Orda, ambientata nel deserto: con l’aggiornamento ci saranno i rework dei combattimenti, un nuovo equilibrio delle armi, nuovi mini-boss e, soprattutto, nuovi premi. In questa modalità sono state inserite anche nuove dinamiche per le Tempeste.

Come cambia la mappa? Si tratta di un’esperienza più rigorosa, con maggior tempo per focalizzarsi sulla costruzione e la creazione di oggetti. Salva the World resta a pagamento, anche se prima o poi diventerà gratis per tutti, come accaduto con Battle Royale.

Inoltre con il Pass Battaglia avrai immediatamente 2 costumi esclusivi, e potrai far salire di livello il tuo Pass per ricevere fino a 100 ricompense del valore di oltre 25,000 V-bucks. Completando le Sfide settimanali poi si potrà salire di livello e ottenere ricompense più rapidamente.

Pronti a giocare?

