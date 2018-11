Fortnite: Skin di Dragon Ball create da un fan spopolano sul web

Fortnite è diventato un fenomeno ad alti livelli, coinvolgendo milioni di utenti che si sono appassionati al Battle Royale firmato Epic Games. Ma questo lo ripetiamo da mesi e ormai è indiscutibile… Non dovrebbe sorprenderci allora che un fan del gioco abbia realizzato delle skin ispirate a Dragon Ball che sono diventate famosissime sul web in poco tempo, tanto da attirare l’attenzione anche del noto youtuber Ninja.

Le nuove skin sono state pensate per essere introdotte come Skin Progressive (la tipologia introdotta di recente dalla società statunitense, che si può ‘evolvere’ a seconda delle condizioni sul campo di battaglia) e, per essere state create ‘in casa’, sono davvero ben fatte: i costumi curati nel dettaglio hanno fatto diventare virali i post condivisi dal fan, ricevendo tantissimi like sui social network.

Le skin di Fortnite ispirate a Dragon Ball riproducono i guerrieri Saiyan più famosi (questi si trasformerebbero dopo un certo numero di eliminazioni nella partita). Come vi avevamo accennato anche il famosissimo streamer Ninja le vorrebbe e lo ha fatto sapere anche a Epic Games taggando l’azienda su Twitter. Lo youtuber ha fatto sapere che spenderebbe anche 100 dollari a Skin…

Non sappiamo come andrà a finire, ma ci viene spontaneo chiedervi: voi le comprereste?

Designed a Dragonball-inspired @FortniteGame skin because I’m a huge nerd. Still getting used to new tablet so silly little things like this are going to be the majority of my work for a while! pic.twitter.com/k3IxvF8zZc

— ryai (@RyaiArt) 9 novembre 2018