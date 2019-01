Fortnite: tutto sul primo ESL IEM Katowice Battle Royale

Ebbene sì, ESL IEM ha annunciato la prima competizione di Fortnite: l’ESL Katowice Royale. Si tratta in realtà di due appuntamenti che vedranno i migliori player del titolo firmato Epic Games sfidarsi per vincere il ricco montepremi messo in palio dalla casa produttrice statunitense.

“L’ESL Katowice Royale sarà la nostra prima competizione internazionale dedicata a Fortnite e non potremo essere più entusiasti. I fan di tutto il mondo conoscono l’evento di Katowice e portare Fortnite come uno dei giochi più grandi del mondo per loro è una grande opportunità” – ha dichiarato Sebastian Weishaar, chief product officer di ESL.

Come abbiamo detto, i tornei di Fortnite saranno due: il primo si svolgerà il 23 e 24 febbraio e vedrà in gara i 100 migliori giocatori polacchi per aggiudicarsi il premio di 100mila dollari. La seconda competizione, invece, si terrà dall’1 al 3 marzo, e vedrà confrontarsi i 100 migliori player di tutto il mondo, per un montepremi di ben 500mila dollari.

ESL, come sappiamo, fa le cose in grande e, per l’occasione, sta sviluppando un’area enorme con 100 PC e 100 PS4, occupando un intero padiglione. All’interno dell’area LAN saranno organizzati tornei secondari aperti a tutti: i giocatori potranno vincere cifre oltre i 50mila dollari. Per ora questo è tutto quello che sappiamo sull’ESL IEM Katowice Battle Royale, ma fonti ufficiali promettono di diffondere quanto prima maggiori dettagli.

Vi terremo aggiornati!

HF4 | 29-01-2019 08:30