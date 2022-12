16-12-2022 15:54

Il primo Mondiale autunnale della storia del calcio? Può causare influenze da… aria condizionata. Con questo paradosso solo apparente Qatar 2022 si avvicina alla sua conclusione che si consumerà domenica 18 dicembre con la finalissima tra Argentina e Francia. Per una delle due nazionali sarà il terzo titolo della propria storia, ma ad alleggerire la vigilia in casa dei Blues sono le notizie parzialmente rassicuranti che arrivano dall’infermeria.

Francia, gli influenzati stanno meglio: Coman, Rabiot e Upamecano pronti per la finale del Mondiale

Non c’è infatti alcun focolaio da Covid-19 all’interno dello spogliatoio dei campioni del mondo in carica, dove a partire da poche ore prima della semifinale giocata e vinta contro il Marocco hanno iniziato a fioccare casi di indisposizioni con sintomi influenzali, come mal di gola e febbre. I primi ad essere colpiti erano stati Adrien Rabiot e Dayot Upamecano, due dei titolari dello scacchiere di Didier Deschamps, entrambi costretti a saltare la semifinale contro il Marocco.

Il difensore del Bayern Monaco, colpito da una forma lieve della “para influenza” a differenza del centrocampista della Juve, aveva potuto sedersi in panchina. Poche ore dopo anche Kingsley Coman era stato messo ko dagli stessi sintomi, ma a due giorni dalla finalissima tutti e tre stanno molto meglio e la loro presenza in campo contro l’Argentina sembra non essere in discussione.

Qatar 2022, lo staff medico della Francia chiarisce: “Nessun focolaio di Coronavirus”

Nella serata di giovedì si erano diffuse voci su un possibile focolaio da Covid-19, ma poche ore dopo è arrivata la secca smentita da parte dello staff sanitario della Francia che, secondo quanto riportato da RMC Sport, riferisce come i tre giocatori siano stati colpiti da una semplice sindrome virale e da una leggera influenza dovuta all’aria condizionata.

Giova ricordare infatti che Qatar 2022 passerà alla storia anche come il primo Mondiale di sempre giocato con l’aria condizionata all’interno degli impianti: sette degli otto stadi sede delle partite (l’unica eccezione il 974, quello costruito con containers riciclati e già smontato) erano infatti dotati di impianti di aria condizionata di ultima generazione e particolarmente potenti, ritenuti indispensabili tanto per i giocatori che per gli spettatori per sopportare la calura delle ore centrali della giornata, inferiore a quella che si sarebbe registrata qualora il Mondiale si fosse disputato in estate, ma comunque fastidiosa.

Francia ad un passo dal mito: nove giocatori e il ct a caccia del bis Mondiale

Così, evidentemente, un eccesso di uso di aria condizionata, unita agli sbalzi di temperatura, sono stati fatali ai tre giocatori della Francia, colpiti dalla cosiddetta “influenza dei cammelli” che, secondo il parere degli esperti, aggredisce più facilmente chi è provato dalla stanchezza e da sforzi fisici consistenti, come è il caso dei calciatori impegnati in un Mondiale, con i suoi ritmi sostenuti e il ridotto intervallo tra una partita e l’altra.

Ora, però, la paura è alle spalle, per Coman, Rabiot e Upamecano e per tutto il resto della squadra e dello staff tecnico e medico della Francia, pronti a giocarsi la possibilità di entrare nel mito con la caccia al secondo titolo mondiale consecutivo, un’impresa che, oltre al ct Didier Deschamps, riguarda i 9 giocatori convocati per Qatar 2022 e già presenti a Russia 2018. Tra i quali non ci sono Coman, Rabiot e Upamecano…