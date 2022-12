14-12-2022 19:02

Non è certo il momento migliore della carriera di Cristiano Ronaldo, anzi probabilmente è il periodo più buio per il portoghese. L’ex giocatore della Juventus è al momento svincolato, dopo mesi difficili allo United a causa del rapporto con Ten Hag. Ai Mondiali, il cinque volte pallone d’Oro sperava di risollevarsi, ma così non è stato: solo una rete e dagli ottavi in poi la bocciatura con la panchina.

Ronaldo, lo sfogo post Mondiali

Dopo l’eliminazione ai quarti contro il Marocco, Ronaldo si è sfogato con un post su Instagram: “Vincere un Mondiale per il Portogallo era il sogno più grande e ambizioso della mia carriera. Fortunatamente ho vinto molti titoli di livello internazionale, anche per il Portogallo, ma iscrivere il nome del nostro Paese sul tetto del mondo era il mio sogno più grande“.

“Ho lottato duramente per questo sogno. Nei cinque Mondiali cui ho partecipato in 16 anni, sempre al fianco di grandi giocatori e sostenuto da milioni di portoghesi, ho dato tutto me stesso. Ho lasciato tutto sul campo. Non ho mai voltato la faccia alla lotta e non ho mai rinunciato a quel sogno. Purtroppo ieri il sogno è finito“.

Ronaldo, futuro incerto

Stando alle recenti indiscrezioni, Ronaldo probabilmente non dirà addio al Portogallo, ma adesso è tempo di cercare una squadra per giocare la Champions League. Questo è l’obiettivo di CR7, ma nessuna pretendente si è fatta viva al momento: l’età, lo stipendio e il carattere non lo aiutano di certo. Le ultime di mercato lo avrebbero voluto vicinissimo all’Al-Nassr, per 200 milioni all’anno. La notizia però è stata smentita.

Il Real Madrid va incontro a Ronaldo

Nel frattempo, Cristiano Ronaldo si tiene in forma, ma non in un posto qualunque. Il cinque volte Pallone d’Oro ha fatto ritorno a Madrid e si sta allenando nel centro del Real (non con i giocatori guidati da Ancelotti), ex squadra con cui ha vinto ben quattro Champions e scritto pagine di storia indimenticabili. Florentino Perez gli è venuto subito incontro: “Certo, questa è casa tua“, avrebbe detto al portoghese. In attesa di novità sul futuro, un po’ di “aria di casa” farà sicuramente bene al triste CR7.