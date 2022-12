Francia, Benzema dice addio alla nazionale

19-12-2022 16:33

L’attaccante francese Karim Benzema, centravanti del Real Madrid e attuale Pallone d’Oro in carica, ha detto addio alla nazionale dopo non essere riuscito a prendere parte alla Coppa del Mondo in Qatar a causa di un infortunio.

Una foto di Benzema che indossa la maglia dei galletti è il modo che il giocatore ha scelto per annunciare il suo addio alla nazionale guidata da Didier Deschamps. Il post, pubblicato su Twitter, è accompagnato dalla didascalia: “Ho fatto gli sforzi e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne sono orgoglioso! Ho scritto la mia storia e la nostra è arrivata alla fine”.

Prima della finale, Benzema aveva pubblicato un incoraggiamento perl a Francia, facendo intendere la sua voglia di continuare a giocare con la nazionale. Benzema da anni ha problemi con Deschamps (scorie del caso Valbuena, ndr) e negli ultimi anni ha giocato solamente Euro 2020 coi transalpini.