Francia, Deschamps: "Dobbiamo avere rispetto per tutti"

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha commentato a RMC Sport il girone dei Bleus a Qatar 2022, che vedrà i Galletti giocarsela con Danimarca, Tunisia e una tra Perù, Australia ed Emirati Arabi Uniti.

I campioni del mondo in carica partono nettamente favoriti, ma Deschamps chiede attenzione: “Forse la Danimarca non vuol dire molto per alcuni, ma è una semifinalista di Euro 2020, undicesima nella classifica Fifa. Li affronteremo due volte prima in Nations League. Attenzione anche alla Tunisia, non abbiamo giocato spesso contro di loro e bisogna avere rispetto”.

