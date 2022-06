Francia, Deschamps: "Griezmann e Kante non al meglio, ma in Qatar saranno pronti"

10-06-2022 08:49

Didier Deschamps ha dichiarato, in vista della sfida di venerdì in Nations League con l’Austria, che Antoine Griezmann e N’Golo Kante saranno al meglio per la Coppa del Mondo.

Dopo un periodo deludente al Barcellona, il trasferimento di Griezmann all‘Atletico Madrid non si è tradotto in un immediato ritorno alla forma ottimale, e per la prima volta in carriera ha avuto problemi di natura fisica.

In una carriera che lo ha visto per lo più senza infortuni, saltando due partite nel 2019-20 con il Barcellona, il 31enne ha saltato 15 partite con l‘Atleti a causa di una combinazione di infortuni muscolari e dell’isolamento forzato di Covid-19.

Con questo in mente, però, Deschamps crede che l’attaccante talismano dei Bleus tornerà al meglio.

“Lo conosco bene”, ha detto Deschamps. “Spesso ha tratto maggiori benefici dal fatto di giocare per noi. Non è il suo periodo migliore. Una parte è fisica e una parte è mentale. Ha subito il primo infortunio in questa stagione. Non dico che sia esaurito. Conosco le sue qualità e la sua mente. Non si tira indietro. Questo non è il suo periodo migliore, ma non significa che io metta in dubbio quello che è capace di fare. So bene cosa può portare al collettivo”.

Oltre a Kylian Mbappe e Adrien Rabiot, anch’essi assenti nel pareggio di lunedì contro la Croazia, Kante salterà la partita di venerdì a Vienna a causa di un infortunio persistente.

Nelle ultime tre stagioni, il 31enne ha trascorso lunghi periodi ai margini della squadra, con continui problemi ai tendini del ginocchio che gli hanno impedito di giocare con continuità al Chelsea.

Dopo aver saltato quasi due mesi nella scorsa stagione, Deschamps ammette che la forma fisica di Kante deve essere gestita, ma spera di poter contare su di lui.

“Quando è a pieno regime, qualsiasi allenatore vuole vederlo in squadra”, ha detto il CT dei Bleus. “In relazione alle scadenze che ci competono, facciamo in modo che sia in pieno possesso dei suoi mezzi.

“Molti giocatori hanno accumulato stagioni da 60 partite. A un certo punto, le formazioni soffrono un po’ di più. Il suo allenatore al Chelsea (Thomas Tuchel, ndr) vorrebbe averlo un po’ di più. Bisogna gestirlo. Lui lì, io qui”.