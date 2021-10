Francia, Lloris si schiera contro il Mondiale ogni due anni

Il portiere della Francia Hugo Lloris parla a poche ore dalla semifinale di Nations League contro il Belgio, riedizione della semifinale Mondiale del 2018. Lloris però esclude cje la sfida verrrà impostata come una rivincita:

“Scorrendo le formazioni, c’è sempre qualcuno di diverso. Quel che non è cambiato, dal 2016 in poi, è che Belgio e Francia sono state sempre favorite. Evidentemente c’è una base di altissima qualità. Sappiamo cosa aspettarci, dobbiamo essere all’altezza di una grande partita di calcio. La Francia comunque ha ritrovato competitività. I giocatori hanno ritrovato ritmo e serenità anche perché la finestra di calciomercato si è chiusa. Sento energia positiva nell’aria, c’è la consapevolezza di voler alzare un trofeo”.

Lloris considera questa prova come un ottimo test in vista del Mondiale in Qatar, spiegando anche perchè non è favorevole alla proposta della FIFA di far giocare la Coppa del Mondo ogni due anni:

“Il livello di questa Nations è altissimo. Credo sia presente il gotha d’Europa. Non sarà un Mondiale, né un Europeo, ma resta comunque un qualcosa di importante”. A proposito di Mondiale, Lloris sembra avere le idee abbastanza chiare al riguardo. “So che si sta valutando l’idea di accorciare i tempi fra un Mondiale e un altro. Non ho tutti i dettagli per decidere, ma posso parlare della mia esperienza. Ritengo che un mondiale debba conservare quelle caratteristiche che lo hanno reso speciale negli anni. Per me un Mondiale deve giocarsi ogni quattro anni. Sono cresciuto così, con l’attesa di vederlo diluito in questo tempo. Qualora decidessero di cambiare ne prenderemo atto, ma spero che le decisioni siano presi per il calcio e i calciatori. L’ultima parola comunque spetta alle autorità deputate a decidere”.

OMNISPORT | 07-10-2021 11:20