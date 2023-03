Frattesi alla Roma? Carnevali: “Seguiamo Bove e Volpato”

L'amministratore delegato del Sassuolo non esclude il prossimo approdo in una grande per la mezzala

11-03-2023 10:54

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, al Corriere dello Sport ha parlato del futuro di Davide Frattesi: “Io credo che il Sassuolo debba essere visto come un trampolino di lancio per approdare in un grande club, lui ha tutto per fare questo salto di qualità. Bisogna trovare un accordo che vada bene alle tre componenti, compreso il giocatore. Troveremo la soluzione migliore, al di là della trattativa economica cercheremo di accontentare il giocatore”.

Il futuro potrebbe essere alla Roma: “Bove e Volpato? Li avevamo già seguiti, per il mercato di gennaio ma anche prima. La Roma ha tanti ragazzi di valore, mandarli da noi può essere un’opportunità con la percentuale di una futura rivendita. Al Sassuolo hanno l’occasione di potersi mettere in mostra. È stato così per Pellegrini, ma anche per Politano”.