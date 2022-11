20-11-2022 21:41

Al Corriere dello Sport, Davide Frattesi non ha nascosto come la Roma sia un obiettivo di vita: “Per me è tutto. Prima o poi sento che ce la farò. Anzi, come si dice dalle mie parti, je la faccio”.

“Non penso che succederà a gennaio perché il Sassuolo credo abbia ancora bisogno di me, ma magari in estete sì…“, ha aggiunto il mediano neroverde parlando di un possibile trasferimento. Messaggio chiaro alla Roma, vedremo come si muoverà il club capitolino.